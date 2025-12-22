Sydney-Täter vom Krankenhaus ins Gefängnis verlegt

Keystone-SDA

Der wegen des Terroranschlags in Sydney angeklagte Täter wurde vom Krankenhaus in ein Gefängnis gebracht. Der 24-Jährige sei in eine Justizvollzugsanstalt im Osten von Sydney verlegt worden, gab die Polizei bekannt. In dem Komplex befindet sich das Long Bay Hospital, ein Hochsicherheitstrakt für medizinische und psychiatrische Fälle.

(Keystone-SDA) Der Täter, Naveed Akram, und sein Vater hatten vor einer Woche bei einem jüdischen Fest am berühmten Bondi Beach auf die feiernde Menge geschossen und 15 Menschen getötet.

Der 50 Jahre alte Vater war von der Polizei am Tatort erschossen, der Sohn mit lebensgefährlichen Schusswunden ins Krankenhaus gebracht worden. Die australischen Behörden gehen davon aus, dass sie von der Ideologie der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) beeinflusst waren. Der Sohn ist wegen 15-fachen Mordes angeklagt. Insgesamt werden ihm 59 Tatbestände zur Last gelegt. Dazu zählt auch der Vorwurf, einen Terrorakt begangen zu haben.