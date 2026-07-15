Syrien fasst früheren Chemiewaffen-Verantwortlichen

Keystone-SDA

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In Syrien ist ein früherer Verantwortlicher des Chemiewaffenprogramms festgenommen worden. Syrische Sicherheitskräfte nahmen den Ex-Leiter des Wissenschaftlichen Studien- und Forschungszentrums Ahmed Habib Ali im Westen des Landes fest, wie das Innenministerium mitteilte.

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(Keystone-SDA) Dem Mann werden eine führende Rolle im syrischen Chemiewaffenprogramm und die Mitverantwortung für den Einsatz des hochgiftigen Nervengases Sarin zur Last gelegt.

Nach Angaben des Ministeriums deuten erste Ermittlungen darauf hin, dass der Verdächtige zu den Offizieren gehörte, die die Herstellung von rund 20 mit Sarin gefüllten Bomben mit einem Gewicht von jeweils 250 Kilogramm überwacht hätten. Diese seien zwischen 2013 und 2017 bei Angriffen auf syrische Städte und Ortschaften eingesetzt worden. Nervengase wie Sarin töten innerhalb von Sekunden oder Minuten.

Seit Beginn des Bürgerkriegs in Syrien 2011 hatte es Dutzende Angriffe mit Chemiewaffen gegeben, darunter auch mit Sarin und Senfgas. Die Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) in Den Haag hatte mehrfach festgestellt, dass die syrische Luftwaffe für Bombardierungen mit Sarin- und Chlorgas verantwortlich war. Die Assad-Regierung wies die Vorwürfe stets zurück.