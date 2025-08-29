SZKB erzielt positives Halbjahresergebnis unter Vorjahresniveau

Im ersten Halbjahr 2025 hat die Schwyzer Kantonalbank einen Gewinn von 37,4 Millionen Franken erzielt. Der Geschäftserfolg von rund 65 Millionen Franken lag 15,9 Prozent unter dem Vorjahresniveau, wie die Bank in einer Mitteilung vom Freitag festhielt.

(Keystone-SDA) Der Betriebsertrag fiel mit 137,3 Millionen Franken um 8,5 Prozent tiefer aus als in der Vorjahresperiode. Der Geschäftsaufwand lag mit 67,3 Millionen Franken leicht höher (0,8 Prozent) als im Vorjahr. Es sei ein «gutes erstes Halbjahr» gewesen, «mit einem soliden Resultat», hiess es in der Mitteilung weiter.

Besonders gut entwickelt habe sich das Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft. Dessen Erfolg konnte gegenüber der Vorjahresperiode um 13,4 Prozent auf 34,7 Millionen Franken zulegen. «Trotz des schwierigen Marktumfelds», wie es in der Mitteilung weiter hiess.

Hingegen schrumpften im ersten Halbjahr die Aktivzinserträge. Der Brutto-Zinserfolg lag mit 85,6 Millionen Franken um 14,3 Millionen Franken oder gut 14 Prozent unter jenem der Vorjahresperiode. Dies sei auf die Zinssenkungen der Schweizerischen Nationalbank (SNB) zurückzuführen. Die SZKB habe diese Mindererträge «nur teilweise» über Zinsanpassungen bei den Kundengeldern kompensiert.

Im Handelsgeschäft lagen die Erträge von 22,2 Millionen Franken gut 1,5 Millionen Franken unter dem Vorjahreswert.

Auf Negativzinsen vorbereitet

Die SZKB verzeichnete im ersten Halbjahr eine Cost/Income-Ratio von 46,8 Prozent, einen Deckungsgrad der Kundenausleihungen durch Kundengelder von 87,5 Prozent sowie eine Eigenkapitalausstattung von 2,4 Milliarden Franken.

Für das zweite Semester rechnet die Bank mit einer «insgesamt positiven Entwicklung in allen Segmenten mit einer vergleichbaren Kostenentwicklung gegenüber dem ersten Halbjahr». Auf eine mögliche Senkung des Leitzinses in den negativen Bereich sei sie vorbereitet. Wie sich die Volkswirtschaft im Gesamten entwickelt, sei jedoch aufgrund der «geopolitischen Umwälzungen» sehr schwierig vorherzusagen.