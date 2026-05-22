Täglich 2000 zusätzliche Personen am Gurtenfestival erlaubt

Keystone-SDA

Statt 25'000 Personen pro Tag sind am diesjährigen Gurtenfestival täglich 27'000 Besucherinnen und Besucher auf dem Berner Hausberg zugelassen. Die Behörden bewilligten ein entsprechendes Gesuch der Veranstalter, wie die Festivalverantwortlichen am Freitag mitteilten.

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(Keystone-SDA) Dadurch können die Festivalveranstalter pro Tag rund 1000 zusätzliche Tickets verkaufen. Zudem komme die Erhöhung Kindern und Jugendlichen zugute, für die es Gratistickets und vergünstigte Tickets gebe, schrieben die Veranstalter in der Mitteilung.

Die Kapazitätserhöhung sei eine Reaktion auf die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. «Seit der Pandemie sind wir mit massiven Kostensteigerungen konfrontiert», wurde Festivalleiter Bobby Bähler in der Mitteilung zitiert. Die aktuelle weltwirtschaftliche Lage habe für einen weiteren Kostenschub gesorgt. Mit mehr Besucherinnen und Besuchern wolle das Festival «langfristig gesund und unabhängig» bleiben. Die Sicherheit sei dadurch nicht beeinträchtigt, schrieben die Festivalverantwortlichen mit Verweis auf einen Expertenbericht.

Das diesjährige Gurtenfestival findet vom 15. bis 18. Juli statt. Nebst der neuseeländischen Pop-Ikone Lorde werden auch Stars wie Lilly Allen, Sean Paul oder Teddy Swims zu sehen und hören sein. Mit von der Partie ist auch Nina Chuba, die ihr Konzert im vergangenen Jahr krankheitshalber absagen musste.