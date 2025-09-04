Tänzer Thomas Hauert holt Schweizer Grand Prix Darstellende Künste

Keystone-SDA

Der Tänzer, Choreograf und Tanzpädagoge Thomas Hauert erhält die wichtigste Schweizer Auszeichnung für Bühnenkunst. Mit der Auszeichnung ehrt das Bundesamt für Kultur (BAK) seine "herausragende Karriere".

(Keystone-SDA) Hauert gründete 1997 in Brüssel die Compagnie Zoo, mit welcher der gebürtige Solothurner bis heute aktiv ist. Mit über zwanzig Tanzkreationen für die Compagnie feierte er weltweit Erfolge, wie das BAK schreibt.

Zu seiner Karriere gehören auch Arbeiten für renommierte Ensembles wie das Ballett Zürich oder die Londoner Candoco Dance Compagnie. In Lausanne leitet er an der La Manufacture, Hochschule für Darstellende Künste, das Bachelorprogramm für Zeitgenössischen Tanz.

Am 10. Oktober wird Hauert den Schweizer Grand Prix Darstellende Künste / Hans-Reinhart-Ring 2025 in Freiburg entgegennehmen. Dies teilte das BAK Donnerstag mit. Neben der mit 100’000 Franken dotierten Hauptauszeichnung werden weitere Kunstschaffende und Institutionen mit den Schweizer Preisen Darstellende Künste gewürdigt.