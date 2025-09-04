The Swiss voice in the world since 1935
Tänzer Thomas Hauert holt Schweizer Grand Prix Darstellende Künste

Keystone-SDA

Der Tänzer, Choreograf und Tanzpädagoge Thomas Hauert erhält die wichtigste Schweizer Auszeichnung für Bühnenkunst. Mit der Auszeichnung ehrt das Bundesamt für Kultur (BAK) seine "herausragende Karriere".

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Hauert gründete 1997 in Brüssel die Compagnie Zoo, mit welcher der gebürtige Solothurner bis heute aktiv ist. Mit über zwanzig Tanzkreationen für die Compagnie feierte er weltweit Erfolge, wie das BAK schreibt.

Zu seiner Karriere gehören auch Arbeiten für renommierte Ensembles wie das Ballett Zürich oder die Londoner Candoco Dance Compagnie. In Lausanne leitet er an der La Manufacture, Hochschule für Darstellende Künste, das Bachelorprogramm für Zeitgenössischen Tanz.

Am 10. Oktober wird Hauert den Schweizer Grand Prix Darstellende Künste / Hans-Reinhart-Ring 2025 in Freiburg entgegennehmen. Dies teilte das BAK Donnerstag mit. Neben der mit 100’000 Franken dotierten Hauptauszeichnung werden weitere Kunstschaffende und Institutionen mit den Schweizer Preisen Darstellende Künste gewürdigt.

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
34 Likes
65 Kommentare
Diskussion anzeigen

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
11 Likes
11 Kommentare
Diskussion anzeigen

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
33 Likes
24 Kommentare
Diskussion anzeigen
