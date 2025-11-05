Täter überfällt Tabakwarengeschäft in der Stadt Luzern

Keystone-SDA

In der Stadt Luzern hat am Dienstag eine unbekannte Täterschaft ein Tabakwarengeschäft überfallen und Bargeld erbeutet. Verletzt wurde niemand.

(Keystone-SDA) Laut Polizeiangaben betrat der Täter kurz vor 16 Uhr ein Tabakwarengeschäft an der Löwenstrasse in Luzern und forderte Geld, wie es im Communiqué am Mittwoch hiess. Er öffnete selbst die Kasse, entnahm Bargeld und flüchtete zu Fuss in unbekannte Richtung.

Der Mann trug laut der Mitteilung eine Gummimaske, die einem glatzköpfigen Mann ähnelte, dazu eine Sonnenbrille und schwarze Handschuhe. Bekleidet war er laut der Polizei mit einer dunkelblauen Windjacke, einer grauen Cargohose und schwarzen Schuhen. Zudem führte er eine braune Umhängetasche mit weiss-rotem Riemen sowie einen grösseren braunen Versandkarton.