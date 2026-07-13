Täter im Tötungsdelikt von Faido TI war Ex-Mann des Opfers

Keystone-SDA

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Beim Tatverdächtigen im Tötungsdelikt von Faido TI handelt es sich um den Ex-Mann des Opfers. Dies teilte die Tessiner Kantonspolizei am Montag an einer Medienkonferenz mit. Der Mann hatte die Frau vor der Tat in der Rehabilitationsklinik besucht.

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(Keystone-SDA) Dank der Videoüberwachung in der Klinik habe festgestellt werden können, dass der Mann am vergangenen Donnerstag seine Ex-Frau rund eine Stunde lang besucht hatte, erklärte Alberto Marietta, Hauptmann der Kriminalpolizei.

Die beiden waren seit rund 20 Jahren geschieden. Am Donnerstagabend war die Frau mit einer Schussverletzung am Kopf auf dem Gelände der Klinik aufgefunden worden. Später erlag sie im Spital ihren Verletzungen.

Die Polizei vermutet, dass es sich bei der Explosion am Tag nach der Tat in der Gemeinde Leontica im Bleniotal um eine Falle gehandelt habe. Bei der Explosion wurden drei Polizisten einer Sondereinheit verletzt, der mutmassliche Täter kam ums Leben.