Täter nach Überfall auf Bank in Lostorf SO auf der Flucht

Keystone-SDA

Ein Unbekannter hat am Mittwoch in Lostorf AG eine Bankfiliale überfallen und mehrere 1000 Franken Bargeld erbeutet. Der Täter ist gemäss Polizeiangaben auf der Flucht.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Überfall ereignete sich um 16.20 Uhr in der Bankfiliale an der Hauptstrasse, wie die Kantonspolizei Solothurn am Donnerstag mitteilte. Der Unbekannte habe zwei Bankmitarbeiter bedroht und Geld gefordert.

Nach der Flucht mit dem Geld verlief die Fahndung der Polizei erfolglos. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen dürfte es sich laut Polizei bei der Täterschaft um einen Mann handeln, der Schweizerdeutsch mit Akzent sprach. Er habe eine schwarze Jacke mit Kapuze, schwarze Trainerhosen und weisse Turnschuhe getragen.

Die Polizei und die Staatsanwaltschaft nahmen Ermittlungen zum Hergang und zur Identität des Täters auf.

