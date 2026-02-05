Täter reissen einem Mann in Zug eine Armbanduhr vom Handgelenk

Keystone-SDA

Zwei unbekannte Männer haben am Donnerstagnachmittag in der Stadt Zug einem 68-jährigen Mann eine wertvolle Armbanduhr vom Handgelenk gerissen, wie die Zuger Kantonspolizei mitteilte. Zuvor sprühten sie dem Mann mit einem Reizstoffspray ins Gesicht.

(Keystone-SDA) Der Mann sei auf der Strasse von einem Unbekannten angesprochen worden. «Unmittelbar danach kam ein zweiter Mann dazu, der dem Opfer Reizstoffspray ins Gesicht sprühte», schrieb die Polizei. Die beiden Täter flüchteten anschliessend mit der gestohlenen Uhr. Das Opfer blieb körperlich unverletzt.