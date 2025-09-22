Täterschaft bricht in mehrere Firmenräume in Alpnach OW ein
In der Nacht vom Sonntag auf Montag ist eine unbekannte Täterschaft in Geschäftsräume von sechs Firmen im Industriegebiet von Alpnach Dorf im Kanton Obwalden eingebrochen. Die Räuber entwendeten Bargeld in unbekannter Höhe und verursachten Sachschaden von mehreren Tausend Franken.
(Keystone-SDA) Die Täter hätten sich gewaltsam Zutritt verschafft und die Räumlichkeiten durchsucht, wie die Kantonspolizei Obwalden am Montag mitteilte.
Die Kantonspolizei Obwalden eröffnete gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Obwalden ein Strafverfahren, wie es weiter hiess.