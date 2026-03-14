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Tödlich verunfallter Berggänger vom Alpstein ist identifiziert

Keystone-SDA

Beim Berggänger, der am 8. März im Alpstein-Gebiet tot oberhalb der Alp Soll aufgefunden wurde, handelt es sich um einen 48-jährigen Mann aus Polen. Das haben Abklärungen der Appenzell-Ausserrhoder Kantonspolizei in Zusammenarbeit mit dem Institut für Rechtsmedizin ergeben.

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(Keystone-SDA) Wie die Appenzell-Ausserrhoder Kantonspolizei am Samstag mitteilte, handelte es sich laut Aussagen der Angehörigen des Opfers um einen geübten Berggänger. Laut einer Polizeimitteilung vom 9. März rutschte der Mann tags zuvor im steilen Gelände aus und stürzte mehrere Meter ab. Er konnte nur noch tot geborgen werden.

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