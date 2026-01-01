Tödlicher Streit: 23-Jähriger in Wiesbaden getötet

In der Silvesternacht ist es in Wiesbaden D kurz nach Mitternacht zu einer tödlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern gekommen. Ein 23-Jähriger starb durch Messerstiche und ein 22-Jähriger wurde schwer verletzt.

(Keystone-SDA) Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft der hessischen Landeshauptstadt am Donnerstag mit. Zwei Tatverdächtige im Alter von 22 Jahren wurden demnach festgenommen.

Die Tat ereignete sich demnach im Stadtteil Wiesbaden-Mitte, die Polizei sprach von einer «körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen». Die Ermittlungen zu Hintergründen und Abläufen liefen derzeit. Weitere Angaben könnten noch nicht gemacht werden, erklärten die Ermittler.

Die Polizei erhielt demnach gegen 00.10 Uhr die Meldung über einen durch Messerstiche verletzten Menschen, woraufhin Einsatzkräfte entsandt wurden. Der 23-Jährige starb noch vor Ort, der 22-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die zwei Verdächtigen seien «im Rahmen der intensiven Fahndungsmassnahmen» festgenommen worden, hiess es.