Tödlicher Unfall am Eidgenössischen Schwingfest

Keystone-SDA

Am Rand des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfestes in Mollis GL ist es zu einem tödlichen Unfall gekommen. Ein Mann wurde am Freitagabend zwischen Netstal und Näfels in der Nähe des Campingplatzes von einem Zug erfasst.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der 33-Jährige habe sich aus unbekannten Gründen auf den Bahngeleisen befunden und sei mit einem Zug kollidiert und tödlich verletzt worden, bestätigte die Kantonspolizei Glarus am Samstagmorgen in einer Mitteilung.

Die Unfallstelle befindet sich in der Nähe des offiziellen Campingplatzes. Der Zugang zu den Gleisanlagen ist mit rund zwei Meter hohen Zäunen umgeben, hiess es in der Mitteilung weiter. Weshalb der Mann den offiziellen Fussweg verlassen habe und trotz der Umzäunung auf die Gleise habe gelangen können, werde durch die Staatsanwaltschaft und die Kantonspolizei Glarus abgeklärt.

Im Zug befanden sich gemäss Mitteilung rund 40 Personen, die alle unverletzt blieben und anschliessend durch Care-Teams betreut wurden.

Der Zugverkehr im Glarnerland war mehrere Stunden unterbrochen. Viele Festbesucher des Eidgenössischen seien deshalb nur mit Verzögerung nach Hause gekommen, war aus einer Mitteilung der SBB in der Nacht hervorgegangen.

