Tödlicher Verkehrsunfall: Traktor überrollt Fussgänger in Frick AG

Keystone-SDA

Ein 65-jähriger Fussgänger ist nach einem schweren Verkehrsunfall am Mittwochmorgen in Frick AG im Spital verstorben. Ein 76-jähriger Traktorlenker war gemäss Polizeiangaben mit dem Mann auf dem Fussgängerstreifen frontal kollidiert.

(Keystone-SDA) Zur Kollision kam es auf der Hauptstrasse in Frick, wie die Kantonspolizei Aargau am Donnerstag mitteilte. Der Traktor mit Anhänger habe den Fussgänger frontal erfasst und teilweise überrollt.

Der Fussgänger hatte die Gegenfahrbahn bereits gequert. Er befand sich von der Mittelinsel her kommend auf dem Weg zur anderen Strassenseite, wie die Polizei berichtete. Der Traktorfahrer bremste, setzte zurück und kollidierte dabei mit einem dahinter befindlichen Lastwagen.

Der 65-jährige Fussgänger erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungshelikopter flog ihn in ein Spital. Am Mittwochnachmittag erlag er seinen schweren Verletzungen, wie die Polizei schrieb.

Der Traktorfahrer blieb unverletzt. Die Polizei nahm Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache auf und nahm dem Traktorfahrer den Führerausweis zuhanden des Strassenverkehrsamtes ab. Die Staatsanwaltschaft leitete eine Strafuntersuchung ein.