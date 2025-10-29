Töff-Fahrer bei Kollision mit Auto in Hitzkirch schwer verletzt

Keystone-SDA

Bei einem Verkehrsunfall in Hitzkirch ist am Dienstagabend ein Motorradfahrer erheblich verletzt worden. Ein Auto hatte beim Abbiegen seinen Weg gekreuzt.

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich am Dienstag kurz nach 17.15 Uhr auf der Retschwilerstrasse in Hitzkirch, wie die Luzerner Polizei am Mittwoch in einem Communiqué schrieb. Ein Autofahrer war in Richtung Bahnhofstrasse unterwegs und bog vor der Kreuzung mit der Seetalstrasse nach links auf einen Parkplatz ab. Dabei prallte er mit einem entgegenkommenden Motorrad zusammen.

Der Motorradfahrer erlitt laut Polizeiangaben erhebliche Verletzungen. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde er mit einem Helikopter ins Spital geflogen.