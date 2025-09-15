Töff-Fahrer prallt auf Axenstrasse in Auto und verletzt sich schwer
Am Sonntag hat sich auf der Axenstrasse in Fahrtrichtung Sisikon eine Kollision zwischen einem Auto und einem Motorrad ereignet. Der Motorradfahrer wurde dabei schwer verletzt, wie die Urner Kantonspolizei am Montag bekanntgab.
(Keystone-SDA) Ein 31-jähriger Autofahrer musste am Sonntag sein Auto aufgrund des stockenden Verkehrs kurz nach dem Kleine-Galerie-Tunnel abbremsen. Ein nachfolgender 68-jähriger Motorradlenker bemerkte dies zu spät und prallte auf das Heck des Autos.
Der Motorradfahrer erlitt dabei erhebliche Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst Uri ins Kantonsspital gebracht, wie die Polizei im Communiqué schrieb. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 30’000 Franken.