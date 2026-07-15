Töff-Fahrer prallt in Boll mit Auto zusammen und verletzt sich

Keystone-SDA

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Ein Motorradfahrer ist am Dienstag in Boll in der Gemeinde Vechigen mit einem Auto zusammengeprallt. Dabei verletzte er sich und wurde von der Ambulanz ins Spital gebracht, wie die Berner Kantonspolizei am Mittwoch mitteilte.

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(Keystone-SDA) Der Töff-Fahrer geriet kurz nach 15.30 Uhr aus noch ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dabei mit einem entgegenkommenden Auto. Der Autolenker blieb unverletzt. Die Lindentalstrasse war für rund eineinhalb gesperrt. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang, wie es im Communiqué heisst.