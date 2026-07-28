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Töff prallt heftig in Bremgarten AG heftig gegen parkierte Autos

Keystone-SDA

Ein Motorrad-Neulenker hat am Montagabend in Bremgarten AG übermässig beschleunigt, ist gegen einen Randstein geprallt und mitsamt dem Motorrad gegen drei parkierte Autos geflogen. Er wurde gemäss Polizeiangaben am Bein leicht verletzt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich kurz nach 23 Uhr bei der Tankstelle an der Wohlerstrasse in Bremgarten, wie die Kantonspolizei Aargau am Dienstag mitteilte. Auf dem Gelände, auf dem sich auch ein Schnellrestaurant und eine Waschanlage befinden, sei ein 18-Jähriger auf einem Motorrad unterwegs gewesen.

Bei der Ausfahrt der Tankstelle sei der Lernfahrer mit hoher Geschwindigkeit über die Einmündung hinaus geschossen. Dabei habe er die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der Unfall habe erheblichen Sachschaden verursacht.

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