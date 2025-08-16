Töfffahrer auf Kreuzung in Maienfeld GR angefahren und verletzt
Ein Motorradfahrer ist am Freitag in Maienfeld GR von einer Autofahrerin angefahren und dabei verletzt worden. Die Lenkerin hatte den 44-Jährigen beim Einbiegen von der Autobahnausfahrt auf eine Strasse übersehen.
(Keystone-SDA) Durch die Kollision stürzte der Zweiradfahrer und wurde verletzt, wie die Kantonspolizei GR am Samstag mitteilte. Nach der notfallmedizinischen Erstversorgung überführte ihn die Rettung Chur ins Kantonsspital Graubünden.