Töfffahrer auf Kreuzung in Maienfeld GR angefahren und verletzt

Keystone-SDA

Ein Motorradfahrer ist am Freitag in Maienfeld GR von einer Autofahrerin angefahren und dabei verletzt worden. Die Lenkerin hatte den 44-Jährigen beim Einbiegen von der Autobahnausfahrt auf eine Strasse übersehen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Durch die Kollision stürzte der Zweiradfahrer und wurde verletzt, wie die Kantonspolizei GR am Samstag mitteilte. Nach der notfallmedizinischen Erstversorgung überführte ihn die Rettung Chur ins Kantonsspital Graubünden.

