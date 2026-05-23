Töfffahrer bei Auffahrunfall im Bubenholztunnel schwer verletzt

Keystone-SDA

Ein Motorradfahrer ist am Samstagnachmittag bei einem Auffahrunfall im Bubenholztunnel in Glattbrugg ZH schwer verletzt worden. Der 33-Jährige musste zur Behandlung in ein Spital gebracht werden.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich gegen 13.45 Uhr auf der Autobahn A11 in Fahrtrichtung Zürich, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilte. Wegen stockenden Verkehrs mussten die Fahrzeuge abbremsen, worauf der Motorradfahrer aus noch ungeklärten Gründen mit dem vorausfahrenden Personenwagen eines 46-Jährigen kollidierte.

Die A11 war laut der Mitteilung wegen des Vorfalls bis etwa 16.15 Uhr nur einstreifig befahrbar, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte. Die Unfallursache ist Gegenstand von Untersuchungen.