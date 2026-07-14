Töfffahrer bei gefährlichem Überholmanöver in Fällanden verletzt

Keystone-SDA

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Ein 22-jähriger Motorradfahrer hat am Dienstagmorgen bei einem Selbstunfall in Fällanden schwere Verletzungen erlitten. Er war ohne Führerschein unterwegs.

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(Keystone-SDA) Der Motorradfahrer war gegen 7.15 Uhr auf der Maurstrasse Richtung Dübendorf unterwegs. Kurz vor dem Fussgängerstreifen bei der Einmündung der Langäristrasse überholte er zwei Autos, wie die Kantonspolizei Zürich am Dienstag mitteilte. Sie vermutet, dass er zu schnell unterwegs war.

Bei dem Überholmanöver kollidierte er mit der Mittelinsel des Fussgängerstreifens, stürzte und erlitt schwere Verletzungen. Er wurde in die Notaufnahme des Spitals Uster gebracht. Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Kantonspolizei und der Staatsanwaltschaft.

Erst vor zwei Wochen entzog ihm die Kantonspolizei Zürich den erforderlichen Führerausweis. Dies wegen des Verdachts auf Fahren in nicht fahrfähigem Zustand. Die Staatsanwältin ordnete bei ihm die Entnahme einer Blut- und Urinprobe an.