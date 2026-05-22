Töfffahrer bei Kollision in Neuheim ZG schwer verletzt

Keystone-SDA

Ein 58-jähriger Motorradfahrer ist am Donnerstagnachmittag in Neuheim ZG bei einer Kollision mit einem Auto erheblich verletzt worden. Er wurde mit einem Rettungshelikopter in ein Spital geflogen.

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(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich kurz nach 14 Uhr auf der Edlibachstrasse, wie die Zuger Polizei am Freitag mitteilte. Ein 25-jähriger Autofahrer wollte demnach einen vor ihm fahrenden Lastwagen überholen und kollidierte dabei mit dem entgegenkommenden Motorrad.

Der 58-jährige Motorradlenker stürzte in ein angrenzendes Wiesland. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst Zug wurde er von der Rega in ein ausserkantonales Spital geflogen.

Der Autofahrer, der den Unfall verursacht hatte, blieb laut der Mitteilung unverletzt. Die Strasse musste für die Bergung und die Unfallaufnahme gesperrt werden. Die Feuerwehren aus Neuheim und Menzingen richteten eine Umleitung ein.