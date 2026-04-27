Töfffahrer bei Kollision in Sundlauenen schwer verletzt

Keystone-SDA

Ein Motorradfahrer ist am Sonntagabend bei einem Verkehrsunfall in Sundlauenen (Gemeinde Beatenberg) schwer verletzt worden. Er wurde nach der Kollision mit einem Auto ins Spital gebracht, wie die Kantonspolizei Bern am Montag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Der Töfffahrer war demnach auf der Staatsstrasse unterwegs in Richtung Interlaken, als er in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kollidierte er mit einem entgegenkommenden Auto. Die Autolenkerin blieb unverletzt. Ermittlungen zum Unfallhergang laufen.