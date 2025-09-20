The Swiss voice in the world since 1935
Töfffahrer bei Kollision mit Auto in Seewen SO schwer verletzt

Ein 16-jähriger Töfffahrer ist bei einer Kollision mit einem Auto am Freitagnachmittag in Seewen SO schwer verletzt worden. Der Autofahrer erlitt mittelschwere Verletzungen, wie die Polizei mitteilte.

(Keystone-SDA) Der Töfffahrer war um 15.15 Uhr in Richtung Hochwald SO unterwegs, als es in einer Kurve zu der Kollision mit dem 40-jährigen Autofahrer kam, wie die Polizei am Samstag weiter mitteilte.

Die Hochwaldstrasse wurde für die Rettungs- und Bergungsarbeiten durch Angehörige der Feuerwehren Hochwald und Seewen während rund vier Stunden komplett gesperrt.

Ermittlungen zum Unfallhergang und zur Unfallursache sind durch die Polizei sowie Staats- und Jugendanwaltschaft Kanton Solothurn im Gang. Die beiden am Unfall beteiligten Fahrzeuge wurden durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert.

