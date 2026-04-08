Töfffahrer bei Selbstunfall in Dornach SO schwer verletzt

Keystone-SDA

Ein 17-jähriger Töfffahrer ist am Dienstagnachmittag in Dornach SO bei einem Selbstunfall schwer verletzt worden. Ein Rettungshelikopter hat ihn in ein Spital geflogen.

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(Keystone-SDA) Zum Selbstunfall sei es am Dienstagnachmittag gegen 15.30 Uhr gekommen, schreibt die Kantonspolizei Solothurn am Mittwoch in einer Medienmitteilung. Der Motorradlenker war auf der Gempenstrasse, von Gempen SO in Richtung Dornach unterwegs.

Nach derzeitigen Erkenntnissen habe er in einer Linkskurve aus noch zu klärenden Gründen die Kontrolle über das Fahrzeug verloren, sei von der Strasse abgekommen und in der abfallenden Böschung verunfallt.

Die Rega flog den Verunfallten laut Kantonspolizei nach der medizinischen Erstbetreuung in ein Spital. Ein Abschleppunternehmen habe das Motorrad abtransportiert.