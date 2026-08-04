Töfffahrer in Gächliwil SO bei Unfall schwer verletzt

Keystone-SDA

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Ein 58-jähriger Motorradlenker ist am Montag in Gächliwil SO schwer verletzt worden. Er war mit einem Auto seitlich-frontal kollidiert. Ein Rettungshelikopter flog ihn in ein Spital. Die Autofahrerin wurde laut Polizei leicht verletzt. Die Unfallursache sei noch unklar.

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(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich kurz nach 14 Uhr, wie die Kantonspolizei Solothurn am Dienstag in einer Mitteilung schrieb. Die 74-jährige Autofahrerin habe von der Schönibergstrasse herkommend auf die Hauptstrasse Richtung Lüterswil einbiegen wollen. Dabei sei es zur Kollision mit dem Töff gekommen, der Richtung Lüterswil unterwegs gewesen sei.

Eine Ambulanz habe die Automobilistin in eine Arztpraxis gebracht. Aufgrund des Unfalls seien die Hauptstrasse und die Schönibergstrasse rund drei Stunden gesperrt worden.