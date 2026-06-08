Töfffahrer in Pontresina GR stürzt und verletzt sich schwer

Keystone-SDA

Ein Töfffahrer hat sich bei einem missglückten Überholmanöver auf der Berninastrasse in Pontresina GR schwer verletzt. Zum Unfall kam es gemäss Polizeiangaben am Sonntagnachmittag.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der 69-jährige Deutsche setzte gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei Graubünden auf der Berninastrasse in Richtung Pontresina zu einem Überholmanöver eines Autos an. Er brach dieses ab, kollidierte dabei aber seitlich mit dem Auto.

Gemäss Polizeiangaben geriet er auf die Gegenfahrbahn und prallte heftig gegen die Leitplanke auf der linken Seite. Er verletzte sich dabei schwer. Die Rega flog den 69-Jährigen ins Spital.

Die Berninastrasse blieb gemäss Polizei während mehr als einer Stunde in beide Richtungen gesperrt. Auch die Rhätische Bahn stellte den Betrieb auf der Strecke für die Landung und den Abflug des Rettungshelikopters kurzfristig ein.