Töfffahrer in Rüschegg bei Sturz und Kollision verletzt

Keystone-SDA

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Ein Motorradfahrer ist am Donnerstagnachmittag in Rüschegg-Heubach bei einem Sturz und einer anschliessenden Kollision mit einem Auto verletzt worden. Er musste mit einer Ambulanz in ein Spital gebracht werden.

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(Keystone-SDA) Der Kantonspolizei Bern wurde der Unfall kurz nach 15.30 Uhr gemeldet, wie diese am Freitag mitteilte. Der Mann verlor demnach aus noch ungeklärten Gründen auf Höhe Rütiplötsch die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Sein Motorrad rutschte daraufhin auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Auto.

Anwesende Drittpersonen leisteten dem Verletzten laut der Mitteilung bis zum Eintreffen des Ambulanzteams Erste Hilfe. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die Kantonspolizei hat Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.