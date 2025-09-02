The Swiss voice in the world since 1935
Töfffahrer nach Sturz am Umbrailpass GR im Spital

Ein 45-jähriger Töfffahrer ist am Montagnachmittag am Umbrailpass bei Sta. Maria Val Müstair GR schwer gestürzt und musste daraufhin ins Spital geflogen werden. Er erlitt bei einer Kollision mit der Leitplanke Verletzungen an den Beinen und der Brust.

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich um 14.15 Uhr, wie die Kantonspolizei Graubünden am Dienstagmorgen schrieb. Der 45-Jährige war Teil einer Motorradgruppe, die bei der Örtlichkeit Votas talwärts ein Auto kreuzte.

Als letzter der Gruppe stürzte der Mann und knallte in die Leitplanke. Seine Kollegen und zwei anwesende Kantonsangestellte leisteten Erste Hilfe, ehe ein Rega-Helikopter den Verletzten nach Chur flog.

