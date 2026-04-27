Töfffahrer prallt in Egolzwil LU in Gartenmauer und verletzt sich

Keystone-SDA

In Egolzwil ist in der Nacht auf Samstag ein Motorradfahrer bei einem Selbstunfall schwer verletzt worden. Er hatte in einer Kurve die Kontrolle über sein Motorrad verloren.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Unfall passierte laut Polizeiangaben nach 01.30 Uhr auf der Nebenstrasse «Moos» in Richtung Egolzwil. In einer leichten Linkskurve kam der Motorradfahrer aus noch ungeklärten Gründen von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Gartenmauer, wie es im Communiqué hiess.

Der 27-Jährige erlitt beim Selbstunfall erhebliche Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst in ein Spital gebracht. Zur Abklärung der Fahrfähigkeit wurde eine Blut- und Urinentnahme angeordnet.