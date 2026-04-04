Töfffahrer schwer verletzt nach Kollision mit Auto in Ennetbühl SG

Keystone-SDA

Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Ennetbühl SG am Freitagmittag schwer verletzt worden. Der 59-Jährige kollidierte mit einem Auto, als er eine langsam fahrende Kolonne überholen wollte.

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(Keystone-SDA) Denn zur selben Zeit scherte ein Autofahrer aus der Kolonne nach links aus, um auf einen Kiesplatz auf der linken Seite der Strasse zu fahren. Dabei prallten das Auto und das Motorrad zusammen, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Samstag mitteilte.

Die Rega flog den schwer verletzten Töfffahrer ins Spital, den 38-jährigen Autofahrer brachte die Ambulanz mit leichten Verletzungen ins Spital. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von rund 30’000 Franken.