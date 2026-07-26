The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Demografie
Kultur
Zukunft der Arbeit
Geschichte
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Debatten
Siehe alle Debatten
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Abstimmungen
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Töfffahrer stürzt am Klausenpass und verletzt sich lebensbedrohlich

Keystone-SDA

Ein Motorradfahrer ist am Samstag auf dem Klausenpass gestürzt und hat sich dabei lebensbedrohliche Verletzungen zugezogen. Privatpersonen leisteten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe, wie die Urner Kantonspolizei am Sonntag bekanntgab.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Mann war laut Mitteilung mit dem Motorrad auf der Klausenstrasse talwärts Richtung Urnerboden unterwegs. Im Gebiet Jägerbalm verlor er aus noch ungeklärten Gründen die Kontrolle über das Motorrad und stürzte.

Die Rega flog den schwer verletzten Töfffahrer anschliessend in ein Spital.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft