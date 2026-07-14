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Töfffahrer stürzt in Rüschegg Heubach in Bachbett

Keystone-SDA

Ein Motorradfahrer ist am Montagabend in Rüschegg Heubach von der Strasse abgekommen und mehrere Meter tief in ein Bachbett gestürzt. Die Rega flog den verletzten Mann in ein Spital, wie die Kantonspolizei Bern am Dienstag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Lenker hatte gegen 20.50 Uhr auf der Rütistrasse in einer Rechtskurve die Kontrolle über seine Maschine verloren. Auf Höhe der Oberen Schwandbrücke stürzte er in ein Bachbett. Ersthelfer versorgten den Verunglückten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte.

Die Rütistrasse blieb während der Bergung für rund zwei Stunden gesperrt. Neben der Polizei und der Rega standen die Feuerwehren Regio Belp und Rüeggisberg sowie ein Ambulanzteam im Einsatz.

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