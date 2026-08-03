Töfffahrer stürzt in Seewis GR und verletzt sich mittelschwer

Keystone-SDA

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Am Sonntagnachmittag ist auf der Nationalstrasse bei Seewis ein Motorradfahrer nach einem Bremsmanöver gestürzt. Er zog sich mittelschwere Verletzungen zu.

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(Keystone-SDA) Der 59-Jährige fuhr gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei Graubünden vom Montag mit seinem Motorrad von Schiers über die Nationalstrasse N28 in Richtung Landquart. Vor dem Chlustunnel habe der vor ihm fahrende Autofahrer sein Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen müssen. Der Töfffahrer habe daraufhin eine Vollbremsung eingeleitet und sei gestürzt. Dabei zog er sich gemäss Polizeiangaben mittelschwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst überführte ihn ins Spital Schiers.