The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Abstimmungen
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Töfffahrer stürzt in Seewis GR und verletzt sich mittelschwer

Keystone-SDA

Am Sonntagnachmittag ist auf der Nationalstrasse bei Seewis ein Motorradfahrer nach einem Bremsmanöver gestürzt. Er zog sich mittelschwere Verletzungen zu.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der 59-Jährige fuhr gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei Graubünden vom Montag mit seinem Motorrad von Schiers über die Nationalstrasse N28 in Richtung Landquart. Vor dem Chlustunnel habe der vor ihm fahrende Autofahrer sein Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen müssen. Der Töfffahrer habe daraufhin eine Vollbremsung eingeleitet und sei gestürzt. Dabei zog er sich gemäss Polizeiangaben mittelschwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst überführte ihn ins Spital Schiers.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft