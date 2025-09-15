Töfffahrer stürzt in Vorderthal mehrere Meter über Böschung hinab
Ein 24-jähriger Motorradfahrer hat sich am Sonntagabend bei einem Unfall zwischen Innerthal und Vorderthal schwer verletzt. Er musste in ein ausserkantonales Spital geflogen werden, wie die Schwyzer Kantonspolizei am Montag informierte.
(Keystone-SDA) Der Motorradfahrer fuhr in einer Rechtskurve quer über die Strasse, kollidierte mit einem Zaun und stürzte mehrere Meter über eine Böschung auf die parallel verlaufende Strasse hinab, hiess es im Communiqué.
Die Kantonspolizei Schwyz und die Staatsanwaltschaft des Kantons Schwyz klären derzeit die Unfallursache.