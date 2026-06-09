Töfffahrer stürzt in Zernez GR und verletzt sich schwer

Keystone-SDA

Am Ofenpass ist am Dienstag ein Töfffahrer auf der Talfahrt in Richtung Zernez gestürzt und eine Böschung hinuntergeschleudert worden. Er verletzte sich dabei schwer. Er musste gemäss Polizeiangaben mit einer Winde durch die Rega geborgen werden.

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(Keystone-SDA) Der 58-jährige Brite fuhr gegen 11.15 Uhr vom Ofenpass über die Hauptstrasse in Richtung Zernez. Bei einer Rechtskurve verlor er gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei Graubünden vom Dienstag die Herrschaft über sein Motorrad und stürzte.

In der Folge rutschte er gemäss Polizeiangaben über die Gegenfahrbahn sowie über den Fahrbahnrand hinaus und kollidierte mit einem Baum. Anschliessend sei er rund sechs Meter eine Böschung hinunter geschleudert worden.

Die Rega flog den Mann nach einer Windenbergung ins Kantonsspital Graubünden nach Chur. Für die Bergung musste die Ofenbergstrasse gemäss polizeilicher Mitteilung vollständig gesperrt werden.