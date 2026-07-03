The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Fünfte Schweiz
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Abstimmungen
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Töfffahrer und E-Bike-Lenker verunfallen auf Urner Strassen

Keystone-SDA

Ein Töfffahrer hat sich am Donnerstagabend bei einem Sturz in Gurtnellen UR verletzt. In Altdorf verunfallte zudem ein E-Bike-Lenker, wie die Kantonspolizei Uri am Freitag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der 27-jährige Motorradlenker war kurz vor 19 Uhr auf der Gotthardstrasse in Gurtnellen unterwegs in Richtung Wassen. Beim Dorfausgang wollte er einen Linienbus überholen, wobei er aus derzeit unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Darauf kollidierte er mit dem linksseitigen Strassenrand und stürzte auf die Fahrbahn. Dabei verletzte er sich erheblich, hiess es weiter. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Kantonsspital Uri. Es entstand zudem ein Sachschaden am Motorrad von rund 3500 Franken.

Zwei Stunden später prallte in Altdorf ein 49-jähriger E-Bike-Fahrer aus unbekannten Gründen gegen einen Metallpfosten. Auch ihn brachte der Rettungsdienst ins Kantonsspital Uri.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft