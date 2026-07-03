Töfffahrer und E-Bike-Lenker verunfallen auf Urner Strassen

Keystone-SDA

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Ein Töfffahrer hat sich am Donnerstagabend bei einem Sturz in Gurtnellen UR verletzt. In Altdorf verunfallte zudem ein E-Bike-Lenker, wie die Kantonspolizei Uri am Freitag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Der 27-jährige Motorradlenker war kurz vor 19 Uhr auf der Gotthardstrasse in Gurtnellen unterwegs in Richtung Wassen. Beim Dorfausgang wollte er einen Linienbus überholen, wobei er aus derzeit unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Darauf kollidierte er mit dem linksseitigen Strassenrand und stürzte auf die Fahrbahn. Dabei verletzte er sich erheblich, hiess es weiter. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Kantonsspital Uri. Es entstand zudem ein Sachschaden am Motorrad von rund 3500 Franken.

Zwei Stunden später prallte in Altdorf ein 49-jähriger E-Bike-Fahrer aus unbekannten Gründen gegen einen Metallpfosten. Auch ihn brachte der Rettungsdienst ins Kantonsspital Uri.