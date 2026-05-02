Töfffahrer verletzt sich bei Auffahrunfall in Hindelbank BE

Keystone-SDA

Ein Motorradfahrer ist am Freitagabend in Hindelbank BE mit einem vorausfahrenden Auto kollidiert. Er verletzte sich und wurde von der Rega ins Spital geflogen.

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(Keystone-SDA) Bevor die Einsatzkräfte eintrafen, leisteten Drittpersonen Erste Hilfe, wie die Kantonspolizei Bern am Samstag mitteilte. Der Unfall ereignete sich gegen 19 Uhr auf der Hauptstrasse. Der genaue Hergang ist bisher nicht geklärt, die Ermittlungen laufen.

Wie die Polizei weiter schrieb, war die betroffene Strasse kurzzeitig gesperrt und während der Unfallarbeiten für rund eine Stunde wechselseitig befahrbar.