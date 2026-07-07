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Töfffahrer verletzt sich bei Kollision in Zernez GR schwer

Keystone-SDA

Am Montagnachmittag ist es auf der Ofenbergstrasse zwischen Zernez und Val Müstair GR zu einer Kollision zwischen zwei überholenden Fahrzeugen gekommen. Dabei verletzte sich ein Töfffahrer schwer.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Kurz nach 16.30 Uhr fuhr eine 27-jährige Autofahrerin hinter einem Lieferwagen von Zernez auf der Ofenbergstrasse in Richtung Val Müstair. Bei der Örtlichkeit Lingia Lungia setzte sie gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei Graubünden vom Donnerstag zum Überholen des Lieferwagens an.

Gleichzeitig wollte gemäss Polizeiangaben ein 59-jähriger Töfffahrer sowohl das Auto als auch den Lieferwagen überholen. Dabei sei es zu einer seitlichen Kollision zwischen dem Auto und dem Motorrad gekommen. In der Folge sei der Motorradfahrer links von der Fahrbahn abgekommen und gestürzt.

Der Töfffahrer verletzte sich gemäss Polizeiangaben schwer und wurde mit einem Helikopter der Rega ins Kantonsspital Graubünden nach Chur geflogen.

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