Töfffahrer verletzt sich bei Kollision mit Auto in Erstfeld UR
Bei einem Abbiegemanöver ist es am Freitagmorgen in Erstfeld UR zu einer Frontalkollision zwischen einem Auto und einem Motorrad gekommen. Der 18-jährige Töfffahrer verletzte sich erheblich, wie die Kantonspolizei Uri am Freitag mitteilte.
(Keystone-SDA) Der Rettungsdienst brachte ihn ins Kantonsspital Uri. Der Autofahrer blieb unverletzt.
Dieser war um kurz nach 6.45 Uhr im Quartier Breiteli unterwegs. Als er nach links abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoss mit dem in die entgegen gesetzte Richtung fahrenden Motorrad.
Dabei entstand ein Sachschaden von rund 12’000 Franken.