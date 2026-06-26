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Töfffahrer verletzt sich bei Kollision mit Auto in Glarus

Keystone-SDA

Ein Töfffahrer hat in einer Kurve auf der Richisauerstrasse talwärts Richtung Klöntal GL die Kontrolle verloren. Er geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte gemäss Polizeiangaben mit einem entgegenkommenden Auto.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Durch den Aufprall wurde der Töfffahrer gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei Glarus vom Freitag über das Auto geschleudert. Er habe dabei seinen Sturzhelm verloren. Der Töfffahrer erlitt gemäss Polizeiangaben unbestimmte Verletztungen und musste mit der Rega ins Spital geflogen werden. Der Autolenker sowie dessen Beifahrer zogen sich leichte Schürfungen zu. An beiden Fahrzeugen entstand gemäss Mitteilung Totalschaden.

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