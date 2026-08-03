Töfffahrer verletzt sich bei Sturz in Ennetbaden AG schwer am Kopf

Keystone-SDA

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Bei einem Sturz in Ennetbaden AG hat sich am Sonntag ein Töfffahrer schwer am Kopf verletzt. Der 43-jährige Mann wurde mit einem Rettungshelikopter in ein Spital geflogen. Der Unfallhergang ist gemäss der Polizei noch unklar.

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(Keystone-SDA) Der 43-Jährige fuhr bergwärts in Richtung Ehrendingen und stürzte im Innerortsbereich von Ennetbaden, wie die Kantonspolizei Aargau am Montag in einer Mitteilung schrieb. Ersthelfer fanden den Verunfallten bewusstlos und betreuten ihn, bis die Ambulanz eintraf.

Der Mann erlitt gemäss ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen am Kopf sowie Schürfungen und wurde mit einem Helikopter in das Universitätsspital Zürich geflogen.

«Nach ersten Erkenntnissen dürfte der 43-Jährige ohne Fremdeinwirkung zu Fall gekommen sein», schrieb die Polizei weiter. Die Strecke war zwischenzeitlich gesperrt. Die Feuerwehr leitete den Verkehr um.