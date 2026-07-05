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Töfffahrer verletzt sich bei Unfall auf A1 bei Kirchberg schwer

Keystone-SDA

Ein Motorradfahrer ist am Samstagabend auf der A1 bei Kirchberg bei einem Selbstunfall schwer verletzt worden. Er musste mit einer Ambulanz in ein Spital gebracht werden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Motorradfahrer fuhr von Kriegstetten in Richtung Bern, als er auf Höhe Kirchberg die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, wie die Kantonspolizei Bern am Sonntag mitteilte.

Er touchierte die Mittelleitplanke und kam danach auf dem Pannenstreifen zum Stillstand. Der Unfall ereignete sich kurz nach 18.40 Uhr.

Die genauen Gründe für den Unfallhergang seien noch unklar und würden nun ermittelt, hiess es weiter. Ersthelfer betreuten den schwer verletzten Lenker vor Ort. Während der Rettungs- und Unfallarbeiten wurde der Verkehr auf dem Autobahnabschnitt über den Normalstreifen geleitet.

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