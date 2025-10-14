Töfffahrer verletzt sich bei Unfall auf der Hulftegg SG schwer

Keystone-SDA

Ein 19-jähriger Motorradfahrer hat sich am Montagnachmittag bei einem Selbstunfall auf der Hulftegg-Passstrasse schwer verletzt. Die Rega flog ihn ins Spital. Seine Beifahrerin verletzte sich leicht und wurde vom Rettungsdienst ins Spital gefahren.

(Keystone-SDA) Der Töfffahrer sei von Steg ZH über die Hulftegg in Richtung Mühlrüti SG gefahren, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Dienstag in einer Mitteilung schrieb. Rund 200 Meter nach der Passhöhe verlor er in einer Kurve die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte.

Die Beifahrerin blieb leicht verletzt auf der Fahrbahn liegen. Der Fahrer stürzte zusammen mit seinem Motorrad eine Böschung hinunter.