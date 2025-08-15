The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Töfffahrer verletzt sich bei Unfall in Fischingen TG schwer

Keystone-SDA

Ein 28-jähriger Töfffahrer hat sich am Donnerstagabend bei einer Kollision mit einem Auto in Fischingen schwer verletzt. Er wurde in einem kritischen Zustand von der Rega ins Spital geflogen werden, teilte die Kantonspolizei Thurgau am Freitag mit.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Motorradfahrer kollidierte mit dem Auto eines 84-jährigen Mannes, der in die selbe Richtung unterwegs war, jedoch nach einer Kurve sein Fahrzeug wendete.

Der Autofahrer sowie seine Beifahrerin blieben unverletzt. Die Polizei beziffert den Sachschaden auf mehrere zehntausend Franken.

Während der Unfallaufnahme und den Aufräumarbeiten musste der entsprechende Abschnitt der Murgstrasse zwischen Fischingen TG und Mühlrüti SG für mehrere Stunden gesperrt werden.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
7 Likes
9 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
28 Likes
53 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
11 Likes
11 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft