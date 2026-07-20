Töfffahrer verletzt sich bei Unfall in Meikirch schwer

Keystone-SDA

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Ein Motorradfahrer hat sich am Sonntagabend bei einem Selbstunfall in Meikirch schwer verletzt. Auch sein Sozius verletzte sich. Zwei Ambulanzteams brachten die beiden ins Spital, wie die Kantonspolizei Bern mitteilte.

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(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich kurz vor 21.15 Uhr beim Dorfplatz. Ein Motorradfahrer war mit seinem Sozius aus Richtung Frienisberg nach Meikirch unterwegs, wie die Polizei am Montag in einer Mitteilung schrieb. In einer Kurve verlor der Lenker aus noch ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Motorrad. Dieses schlitterte anschliessend mit beiden Personen in eine Leitplanke.

Ersthelfende betreuten die beiden vor Ort, bevor die Rettungskräfte übernahmen. Im Einsatz standen auch die Kantonspolizei und die Feuerwehr Wohlensee Nord. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang sind im Gang.