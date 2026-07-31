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Töfffahrer wird bei Frontalkollision auf Schwägalpstrasse verletzt

Keystone-SDA

Bei einer Frontalkollision zwischen einem Motorrad und einem Auto auf der Schwägalpstrasse in der Nähe von Ennetbühl ist am Donnerstag ein Töfffahrer schwer verletzt worden. Der 46-Jährige war gemäss der Polizei mit dem Motorrad auf die Gegenfahrbahn geraten. Die Rega brachte ihn in ein Spital.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Kurz nach 21.45 Uhr erhielt die Notrufzentrale die Meldung von einer Frontalkollision zwischen einem Motorrad und einem Auto auf der Schwägalpstrasse. Dies schrieb die Kantonspolizei St. Gallen am Freitag in einer Mitteilung.

Auf Höhe Stocken geriet der Motorradfahrer gemäss Communiqué aus noch unbekannten Gründen in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte das Motorrad mit dem entgegenkommenden Auto eines 59-jährigen Mannes, der von Nesslau in Richtung Passhöhe unterwegs war.

Der schwerverletzte Töfffahrer wurde zunächst vom Rettungsdienst versorgt und anschliessend von der Rega in ein Spital geflogen.

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