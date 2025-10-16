The Swiss voice in the world since 1935
Töfffahrer wird bei Kollision auf der Klausenpassstrasse verletzt

Keystone-SDA

Ein Töfffahrer ist am Mittwoch auf der Klausenpassstrasse mit einem Auto zusammengestossen. Er flog über die Motorhaube in die Frontscheibe des Wagens. Mit unbestimmten Verletzungen wurde er ins Spital gebracht.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Töfffahrer war talwärts in Richtung Linthal unterwegs, als bei einem Ausstellplatz ein Auto die Fahrbahn überquerte, um bergwärts weiterzufahren. Wie die Glarner Polizei am Donnerstag mitteilte, konnte der Töfffahrer die Kollision trotz Brems- und Ausweichmanöver nicht verhindern. Die Autoinsassen blieben unverletzt.

