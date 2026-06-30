Töfffahrerin bei Kollision in Escholzmatt lebensbedrohlich verletzt

Keystone-SDA

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Im Kanton Luzern sind am Montag drei Personen bei Verkehrsunfällen teils schwer verletzt worden. Besonders schwer traf es eine Motorradfahrerin in Escholzmatt, die nach einer Frontalkollision mit einem Auto lebensbedrohliche Verletzungen erlitt.

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(Keystone-SDA) Laut der Luzerner Polizei kam es in Escholzmatt kurz vor 15.15 Uhr zum Zusammenstoss zwischen dem Auto und dem Motorrad. Ein Autofahrer hatte laut Mitteilung nach der Liegenschaft Feldmoos ein anderes Auto überholt und stiess dabei frontal mit der entgegenkommenden Motorradfahrerin zusammen. Die 39-Jährige wurde lebensbedrohlich verletzt und ins Spital geflogen. Dem 28-jährigen Autofahrer wurde der Führerausweis abgenommen. Er darf vorläufig kein Fahrzeug mehr lenken. Die Kantonsstrasse war für rund zweieinhalb Stunden gesperrt.

Gleichentags verunfallte in Entlebuch kurz nach 16.45 Uhr ein Töfffahrer auf der Glaubenbergstrasse. Aus noch ungeklärten Gründen verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Der 46-Jährige wurde erheblich verletzt und in ein Spital gebracht. Gemäss ersten Erkenntnissen war er ohne gültigen Führerausweis unterwegs, wie es in der Mitteilung hiess.

In Schenkon kam es am frühen Montagmorgen kurz vor 7.15 Uhr im Kreisel Chommlibach zu einer Kollision zwischen einem Lastwagen und einem Velofahrer. Der 25-jährige Radfahrer erlitt dabei laut Communiqué erhebliche Verletzungen. Er wurde hospitalisiert.