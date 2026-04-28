Töfffahrerin in Wohlen AG von Auto erfasst

Keystone-SDA

Bei einer Kollision in Wohlen AG ist eine Motorradfahrerin am Montagvormittag erheblich verletzt worden. Ein 83-jähriger Autofahrer war auf die Bremgarterstrasse gefahren und hatte dabei den Vortritt der 60-jährigen Töfffahrerin missachtet.

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(Keystone-SDA) Darauf sei es zu einer frontal-seitlichen Kollision gekommen, teilte die Kantonspolizei Aargau am Dienstag mit. Durch die Wucht des Aufpralls habe die Zweiradlenkerin erhebliche Verletzungen erlitten. Die Polizei habe dem Autofahrer den Führerausweis abgenommen.