The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Töfffahrerin in Wohlen AG von Auto erfasst

Keystone-SDA

Bei einer Kollision in Wohlen AG ist eine Motorradfahrerin am Montagvormittag erheblich verletzt worden. Ein 83-jähriger Autofahrer war auf die Bremgarterstrasse gefahren und hatte dabei den Vortritt der 60-jährigen Töfffahrerin missachtet.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Darauf sei es zu einer frontal-seitlichen Kollision gekommen, teilte die Kantonspolizei Aargau am Dienstag mit. Durch die Wucht des Aufpralls habe die Zweiradlenkerin erhebliche Verletzungen erlitten. Die Polizei habe dem Autofahrer den Führerausweis abgenommen.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft